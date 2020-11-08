قبل انتهاء المرحلة الثانية.. مشاهد لا تنسى أمام اللجان الانتخابية في الشرقية.. صور

منذ التاسعة صباحًا، اليوم الأحد، توافد كثير من الناخبين على اللجان بمحافظة الشرقية للإدلاء بأصواتهم وسط إجراءات أمنية مشددة واحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورصد " دوت الخليج" إصرار بعض المواطنين على الحضور رغم ظروفهم الخاصة، وكان أبرزهم كبار السن من الرجال والنساء على السواء منذ ساعات الصباح الأولى.

كما رصدت عدسة الموقع اصرار امرأة على الحضور وهي تحمل طفلها الرضيع على كتفها، وأخرى أتت مع ابنها الصغير للتصويت في الاستحقاق الانتخابي 2020 ممكسة بيديه وسط الزحام المروي الشديد أمام أحد اللجان.

وإضافة إلى ذلك حضرت امرأة إلى لجنتها الانتخابية رغم بطء حركتها نتيجة لمعاناتها من مرض السمنة المفرطة، في حين حض آخر للإدلاء بصوته الانتخابي ثم يذهب مصحبًا ابنه لأداء الصلاة في المسجد المجاور للجنة الانتخابية التابعة لها بالمحافظة.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية ممن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2020 يبلغ 4 ملايين و 427 ألف و 375 ناخب وناخبة أمام 1597 لجنة فرعية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على إجراء أعمال التطهير والتعقيم لكافة اللجان العامة والفرعية وجميع المقار الانتخابية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان الانتخابية، إضافةً إلى تحديد علامات للناخبين للوقوف عليها والإدلاء بأصواتهم مع مراعاة المسافات البينية للحد من التجمعات.

وأشاد محافظ الشرقية، بحجم إقبال الناخبين وتزايد الأعداد على المقار واللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى لفتح اللجان للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب والتأكيد على ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في بناء الوطن.

وشدّد المحافظ على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات وتذليل العقبات أمام الناخبين وتوفير سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية، مضيفًا أن غرفة العمليات الرئيسية تتواصل على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بكل مركز ومدينة وحي لمتابعة سير الانتخابات والتعامل الفوري في حالة الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين.