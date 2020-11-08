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إقبال كبير من السيدات وكبار السن والشباب على لجان الانتخابات بالغربية

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أ ش أ 2020-11-08 18:36 0 تبليغ

تتصدر السيدات المشهد الانتخابى فى معظم دوائر انتخابات مجلس النواب فى يومها الثانى على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومن بينها مراكز ومدن "شبرابابل وبلقينا وصفط تراب والعجزية وسمنود وميت عساس والسنطة وبسيون وكفر الزيات وقطور"، خصوصا بعد قيام المرشحين بتوفير وسائل المواصلات لهم ونقلهم إلى مقر لجان التصويت. 

والتزمت السيدات بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من ، ونظمت قوات التأمين المكلفة بتأمين اللجان عملية الدخول لمنع التكدس والزحام تيسيرا على الناخبين،كما تشهد اللجان بمدن المحلة حى اول وثانى إقبالا من الشباب وكبار السن قبل الساعات الأخيرة من غلق الاقتراع.

ووجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى رؤساء المدن، بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التصويت للحفاظ على سلامة المواطنين، مشدداً على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المدارس، لمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابى من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسى ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير على الناخبين وأعضاء اللجان.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية، فى 1159 لجنة، داخل 661 مقرا انتخابيا، حيث يبلغ من لهم حق التصويت 3 ملايين و450 ألفا و331 ناخبا وناخبة. 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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