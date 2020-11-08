إقبال كبير من السيدات وكبار السن والشباب على لجان الانتخابات بالغربية

والتزمت السيدات بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ونظمت قوات التأمين المكلفة بتأمين اللجان عملية الدخول لمنع التكدس والزحام تيسيرا على الناخبين،كما تشهد اللجان بمدن المحلة حى اول وثانى إقبالا من الشباب وكبار السن قبل الساعات الأخيرة من غلق الاقتراع.
ووجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى رؤساء المدن، بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التصويت للحفاظ على سلامة المواطنين، مشدداً على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المدارس، لمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابى من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسى ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير على الناخبين وأعضاء اللجان.
وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية، فى 1159 لجنة، داخل 661 مقرا انتخابيا، حيث يبلغ من لهم حق التصويت 3 ملايين و450 ألفا و331 ناخبا وناخبة.
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