هيئة الاستعلامات: الإعلام الدولى يبرز تزايد الإقبال على التصويت بالانتخابات

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن وسائل الإعلام الدولية اهتمت بتغطية عملية الاقتراع فى المرحلة الثانية والأخيرة لانتخابات مجلس النواب، والتى بدأت أمس السبت وتختتم مساء اليوم الأحد فى 13 محافظة.





وأفادت الاستعلامات بأنها تابعت تغطية الإعلام الدولى للانتخابات ميدانياً من خلال غرفة العمليات التى أقامتها بالمركز الصحفى للمراسلين الأجانب التابع لها، وقدمت جميع التسهيلات للمراسلين الأجانب المشاركين فى تغطية الانتخابات فى هذه المرحلة، والبالغ عددهم 570 مراسلاً يمثلون 166 مؤسسة إعلامية تم اعتمادهم بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، واستخراج تصاريح التغطية الإعلامية لهم لمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل اللجان وخارجها.

وأوضح تقرير الهيئة حول التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الدولى للمرحلة الثانية من الانتخابات، أنها ركزت على إدلاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بصوته فى وقت مبكر من اليوم الأول للتصويت فى مدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمنطقة مصر الجديدة، حيث وجًه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع اتباع الأساليب الوقائية لجميع المواطنين داخل وخارج اللجان الانتخابية.

وسلط الإعلام الدولى الضوء على تزايد إقبال الناخبين فى المرحلة الثانية للانتخابات مقارنة بالمرحلة الأولى، وتمثل ذلك فى احتشاد أعداد كبيرة من الناخبين أمام لجان الاقتراع، حيث شكل كبار السن ومتوسطو العمر من الرجال والنساء غالبية الناخبين فى مراكز الاقتراع.

وأشار إلى تباين نسب الحضور فى التصويت بين منطقة وأخرى، حيث شهدت بعض اللجان وجوداً كثيفاً من الشباب والفتيات، فيما ارتفعت نسب الإقبال على التصويت فى الوجه البحرى على الرغم من سوء حالة الطقس فى بعض المحافظات، وربط المراقبون الإعلاميون والصحفيون ذلك بزيادة عدد الناخبين فى هذه المرحلة، وما له من تأثير على القوة التصويتية.

ولفت الإعلام الدولى إلى إجراء الانتخابات وفق نظامى الفردى والقائمة، حيث تتنافس فى هذه المرحلة ثلاث قوائم انتخابية هى "القائمة الوطنية من أجل مصر" التى تخوض الانتخابات على قطاعى القاهرة ووسط الدلتا وشرق الدلتا، وقائمة "تحالف المستقلين" التى تخوض الانتخابات على قطاع واحد هو قطاع القاهرة ووسط الدلتا، وقائمة "أبناء مصر" التى تخوض المنافسة على قطاع واحد وهو قطاع شرق الدلتا.

وركز الإعلام الدولى على زيادة المشاركة الدولية فى متابعة الانتخابات، فبالإضافة إلى مشاركة 56 منظمة محلية، تشارك 14 منظمة دولية فى هذه المرحلة، فى حين شاركت فى المرحلة الأولى من الانتخابات بعثة مراقبة دولية مكونة من 7 منظمات مدنية غير حكومية من دول أوروبية وأفريقية.