وأضاف حسنى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن أعراض كورونا لم تتغير، داعيًا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، معلقًا: "يجب أن نكون رقباء على أنفسنا".
وحذر المواطنين من بروتوكولات العلاج المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، لافتًا إلى أنه تم استبعاد جميع الأدوية التى لها آثار جانبية على مريض كورونا من بروتوكول علاج وزارة الصحة.
وأوضح أن وزارة الصحة، لا تضع بروتوكولا ورقيا، منوهًا إلى أن لا يتم وضع البروتوكول إلا بعد توفير أدويته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. لجنة مكافحة كورونا: سنفاجأ بزيادة الإصابات فى الشتاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.