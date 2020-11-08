فيديو.. لجنة مكافحة كورونا: سنفاجأ بزيادة الإصابات فى الشتاء

وأضاف حسنى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن أعراض كورونا لم تتغير، داعيًا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، معلقًا: "يجب أن نكون رقباء على أنفسنا".

وحذر المواطنين من بروتوكولات العلاج المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، لافتًا إلى أنه تم استبعاد جميع الأدوية التى لها آثار جانبية على مريض كورونا من بروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأوضح أن وزارة الصحة، لا تضع بروتوكولا ورقيا، منوهًا إلى أن لا يتم وضع البروتوكول إلا بعد توفير أدويته.