بعد تصريحاته مع وزير خارجية فرنسا.. هاشتاج شيخ الأزهر يتصدر السوشيال ميديا

تصدر هاشتاج #شيخ_الأزهر موقعى التواصل الاجتماعى، فيسبوك وتويتر، اليوم الأحد، بعد لقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بوزير الخارجية الفرنسى، جون إيف لورديان بمقر مشيخة الأزهر الشريف.





وكانت تصريحات فضيلة الإمام الأكبر خلال اللقاء بمثابة رسائل صريحة للدفاع عن نبى الهدى والدين الإسلامى والإدانة والرفض الكاملين لكل أشكال الخلط بين الإسلام والإرهاب. وجاءت تصريحات الإمام الأكبر، معبرة تماما عن نبض الشارع العربى والإسلامى، كما وصفها المسلمون حول العالم بالـ "مثالية"، ما دفع عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعى لتداولها ومشاركتها عبر منصاتهم وصفحاتهم الشخصية.

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