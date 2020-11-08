عاجل.. غلق لجان التصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات النواب

وانتظمت عملية التصويت مع دقات التاسعة من صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وحرص من المواطنين على ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعى.

وتضم المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.