وزير الرياضة: ستاد القاهرة جاهز لاستضافة نهائي أبطال أفريقيا

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن استاد القاهرة الدولي جاهز لاستضافة المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، مشيرا في تصريحات نشرتها وزارة الشباب والرياضة، إلى أن استاد القاهرة جاهز للمباراة إذا استدعى الأمر.

كانت الساعات الماضية قد شهد جدلًا حول إقامة اللقاء النهائي للأبطال على ملعب برج العرب كما حُدد مسبقًا بسبب التغييرات المناخية.

وقال صبحي: «استاد القاهرة جاهز لاستضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال، إذا استدعى الأمر ودعت الظروف التي ستقام خلالها المواجهة».