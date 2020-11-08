اللجان العامة تتلقى تظلمات المرشحين خلال 24 ساعة من إعلان حصر الدوائر

تتلقى اللجان العامة فى 70 دائرة بالنظام الفردي، ودائرتين بنظام القوائم، عقب انتهاء أعمال الفرز فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب طعون المرشحين على قراراتها وفقا لنصوص القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المنظمة للعملية الانتخابية.

وتتولى اللجان العامة المخصص لكل دائرة انتخابية فرز الأصوات التى ترد اليها من اللجان الفرعية من واقع المحاضر، وتجمع الحصر العددي لمجموع الدائرة من عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الباطلة والأصوات الصحيحة وما حصل عليه كل لجنة وإرسالها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للاصوات التى تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.

وأجريت انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل، يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 15 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون، فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 70 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضيا "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2084 مرشحا "فردى".