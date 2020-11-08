الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. وتؤكد: فرص سقوط الأمطار مستمرة حتى نهاية الأسبوع

كشف الدكتور محمود شاهين المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة موجة الطقس غير المستقر التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام، كانت أمس السبت واليوم الأحد، حيث من المقرر أن تنحسر غدا فرص سقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد في مطروح والسلوم.

وقال شاهين في تصريحات لـ"دوت الخليج"، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة هي موجات طبيعية من سمات فصل الخريف، حيث تبدأ درجات الحرارة في معدلات الانخفاض التدريجي يوميا حتى تصل إلى أقل معدلاتها مع دخول فصل الشتاء.

وأشار المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة على البلاد حتى نهاية الاسبوع الجاري، ولكن سوف تنحسر على السواحل الشمالية للبلاد وتكون الفرص ضعيفة على القاهرة ومحافظات الوجهين البحري والقبلي.

ونصح "شاهين" المواطنين، بعدم تخفيف الملابس بطريقة مبالغ فيها خلال الفترة القادمة خاصة في الفترات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر، حيث تنخفض درجات الحرارة في تلك الفترة، ويصاحب ذلك نشاط للرياح وشبورة مائية كثيفة على الطرق.