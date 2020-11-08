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فى اللحظات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع.. طوابير وإقبال مكثف من سكان الرحاب للمشاركة في انتخابات مجلس النواب

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يواصل سكان الرحاب التوافد بكثافة على اللجان الانتخابية بالمدرسة البريطانية ، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب لليوم الثاني والأخير ، وذلك قبل دقائق من اغلاق صناديق الاقتراع.

وشهدت اللجان الانتخابية بالمدرسة البريطانية إقبالا كبيرا من سكان الرحاب، من مختلف الأعمار، سواء من كبار السن أو الشباب، حيث اصطف الناخبون بالمئات على مدار اليوم أمام المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وذلك وسط أجواء احتفالية وتنظيم مميز.

وتجري عملية التصويت وسط إجراءات احترازية صارمة حرصًا على سلامة قاطني المدينة ، حيث تم فرض ارتداء الكمامة الطبية ، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، فضلًا عن تعقيم اللجان الانتخابية قبل بدء التصويت.

وتستمر عملية التصويت اليوم حتى التاسعة مساء.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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