انت الان تتابع تفاصيل خبر أستعلم الآن عن فاتورة الغاز الشهرية وسجل قراءة العداد وأنت في بيتك والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت شركة بتروتريد عن أتاحت عدة طرق أمام المواطنين للاستعلام عن فاتورة الغاز الشهرية، وذلك من خلال التطبيقات الإلكترونية التي تسهل لهم عملية سداد فاتورة الغاز الشهرية بشكل أسهل وسريع، بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الشركة للقيام بعملية تسجيل قراءة عداد الغاز أو دفع فاتورة الغاز الشهرية، وسوف نتناول في السطور التالية الطرق التي أتاحتها شركة بتروتريد أمام عملائها لسداد فاتورة الغاز الشهرية.

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز الشهرية بشركة بتروتريد:-

يمكن لعملاء شركة بتروتريد الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز الشهرية في الفترة من يوم 1 وحتى يوم 15 من ذات الشهر على أن تبدأ عملية سداد فاتورة الغاز اعتباراً من يوم 6 في الشهر وحتى نهاية الشهر، كما يمكن لعملاء الشركة أيضاً تسجيل قراءة العداد إلكترونيا وهي القراءة السوداء في الفترة من أول الشهر وحتى 15 من ذات الشهر، ووفرت شركة بتروتريد أمام المواطنين أكثر من تطبيق للاستعلام عن فاتورة الغاز الشهرية وذلك كما يلي:-

1- الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد ثم إدخال البيانات الموجودة في وصل الغاز للاستعلام عن فاتورة الغاز الشهرية وإدخال القراءة الحالية للعداد.

2- عبر تطبيق أندرويد للهاتف المحمول وتنزيل التطبيق من موقع الشركة.

3- تطبيق محفظة بنك مصر أو تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي المصري، أو مكاتب البريد.

4- تطبيق موبايل ماي فوري أو من خلال منافذ فوري أو مصاري أو أمان أو بي أو ضامن أو خدماتي.