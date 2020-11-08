انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور “ركبوا التوك توك رايحين الفرح واختفوا” أب يحرر محضر بغياب أولاده الخمسة في شبرا الخيمة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في تصريحات لليوم السابع، قال جمال حمدان والذي يقيم في شارع الشعراوي بشبرا الخيمة، أنه قام بتحرير محضر حمل رقم 7011 لعام 2020 بقسم ثاني شبرا الخيمة، بتغيب أولاده الخمسه بشكل مفاجئ ولم يتم التوصل إليهم إلى الآن.

أب يحرر محضر بغياب أولاده الخمسة في شبرا الخيمة

والأولاد الخمسة هم

1- أميرة وتبلغ من العمر 21 سنة.

2- سامية وتبلغ من العمر 16 سنة.

3- منة 7 سنوات.

4- غرام 5 سنوات.

5- مصطفى 3 سنوات.

ويقول والد الأطفال الخمسة أنهم كانوا متوجهين إلى خالهم والذي يسكن في بهتيم التي تتع شرا الخيمة، وويننا وبينها دقائق معدودة، وكانوا ذاهبين إلى إلى خالهم لحضور حفل زفاف ابنة خالتهم في محافظة الشرقية، يضيف والد الأولاد “نزلت جرى أنا وهو ندور عليهم لكن موصلناش لحاجة”.

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وتابع جمال حمدان والد الأولاد، أنه نزل هو وأخوته للبحث عنهم، وقاموا بتفريغ الكاميرات، وتوصلوا للتوك توك، الذي استقلوه ولصاحبه، وقال لهم سائق التوك توك، أنهم ركبوا معه بالفعل وأنزلهم قبل مستشفى بهتيم حسب ما طلبوا، ولم يصل إلى أثر لهم إلى الآن، مطالباً رجال المباحث بسرعة إيجادهم وتوسيع دائرة البحث عنهم.