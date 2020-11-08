صرف مكافأة استثنائية لأسرة موظف توفى فى انتخابات النواب

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، صرف مكافأة استثنائية لأسرة المتوفى محمد السعيد عبدالقادر الموظف باللجنة رقم 148 بمدرسة بهاء الدين الابتدائية بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية الذى وافته المنية بعد إصابته بهبوط حاد أثناء التصويت.





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