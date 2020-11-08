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صور.. جون طلعت يدلى بصوته فى انتخابات النواب: واجب على كل مصرى

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فهمى غالى 2020-11-08 20:38 0 تبليغ

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وكتب طلعت، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيسبوك": "المشاركة واجب على كل مصرى، صوتك مهم، صوتك بيغير، انزل وشارك".

جون طلعت

وانتظمت عملية التصويت مع دقات التاسعة من صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس ، وحرص من المواطنين على ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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