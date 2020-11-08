صور.. جون طلعت يدلى بصوته فى انتخابات النواب: واجب على كل مصرى

وكتب طلعت، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيسبوك": "المشاركة واجب على كل مصرى، صوتك مهم، صوتك بيغير، انزل وشارك".

وانتظمت عملية التصويت مع دقات التاسعة من صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وحرص من المواطنين على ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعى.