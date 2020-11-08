الهيئة الوطنية: لم نتلق أى شكاوى مؤثرة على انتخابات النواب

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن لجان الانتخابات فتحت أبوابها فى التاسعة من صباح اليوم، وسط التزام المواطنين بارتداء الكمامة والإجراءات الاحترازية التى نادت بها الهيئة حافظًا على أطراف المنظومة الانتخابية.





وأضاف إبراهيم، خلال لقائه مع القناة الأولى، اليوم الأحد، أن غرفة عمليات الهيئة لم تتلق أى شكاوى مؤثرة وجميعها شكاوى لا تؤثر فى سير العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين. وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نسب الإقبال لا يمكن تحديدها الآن ولكن بعد الانتخابات سيتم حصرها، لافتًا إلى أن المرأة دائمًا ما تساند الوطن والمشرع المصرى لم ينساها وخصص لها 25% من مقاعد مجلس النواب.

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