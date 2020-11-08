محافظ القاهرة: انتخابات مجلس النواب مرت دون معوقات

وأشار عبدالعال، فى تصريح له، اليوم الأحد، إلى أن انتخابات مجلس النواب مرت دون معوقات ولم تتلق غرفة العمليات المركزية أى شكاوى خلال يومى الانتخابات.

وأشاد محافظ القاهرة، بإقبال المواطنين المشاركين فى الانتخابات، لا سيما الشباب وهو ما يدل على وعيهم بأهمية المشاركة الإيجابية فى رسم مستقبل بلادهم.