خلال مؤتمر صحفى من سقارة .. السياحة تعلن قريبا عن أكبر كشف أثرى

يأتى ذلك بعد استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتى أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، والذى يفوق عددها عدد التوابيت التى تم العثور عليها والإعلان عنها فى أوائل شهر أكتوبر الماضى، كما تم العثور على عدد من اللقى الأثرية المذهبة منها تماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة.

وذكرت الوزارة، عبر حسابها الرسمى على "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن البعثة الأثرية المصرية، أعلنت خلال السنوات الماضية عن عدد من الاكتشافات الأثرية الهامة بهذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميا ملونا بداخلها مومياوات فى حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الأسرة الـ26، وتم الإعلان عنه فى مؤتمر صحفى عالمى أوائل شهر أكتوبر الماضى.