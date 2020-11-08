الكهرباء: لا انقطاعات في التيار رغم سوء الأحوال الجوية  

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أن الاستعدادات التى اتخذتها شركات الكهرباء مكنت من مواجهة الطقس السيئ دون حدوث انقطاعات للتيار أو تأثير على استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين على مستوى الجمهورية وان كافة الانقطاعات تم التغلب عليها في وقت قصير بفضل الجهود التى قام بها العاملين وقيادات شركات الكهرباء وتواجدهم في عملهم لساعات متأخرة من الليل حرصا على توفير سبل الراحة للمواطنين.

وأوضح المهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عدم حدوث اضرار بالشبكة وان كافة المواطنين بالإسكندرية تمتعوا بوجود الكهرباء رغم الظروف غير الطبيعية التى تعرضت لها المحافظة وذلك بفضل برامج الصيانة والاستعدادات التى اتخذت على مدى الاشهر الماضية وتجهيز الاكشاك والمحولات بحيث لا تتراكم بها المياة حتى لا تتسبب في فصل التيار مما ادى لعدم حدوث اضرار مقارنة بالسنوات السابقة مشيرا إلى انة جارى دعم الشبكة باستثمارات تبلغ أكثر من 300 مليون جنية بالإضافة إلى 2 مليار جنية لمشروعات التحكم وتجديد التحكمات القائمة في وسط وشرق وغرب الإسكندرية والتحكم الاشرافى وجارى توفير احتياجات المشروعات القومية خاصة مشروع بشائر الخير بمراحلة المختلفة.

ومن ناحيته، اشار المهندس حمدى عكاشة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، لجهود العاملين وقيادات الشركة الذين ظلوا في مواقع العمل لبعد منتصف الليل حتى لا ينام مشترك بالبحيرة ومطروح والساحل الشمالى بدون كهرباء، مؤكدا عدم حدوث اضرار بالشبكة المنتشرة على طول الساحل الشمالى والسادات والبحيرة وقد تم التأكد من توافر احتياجات محطات الصرف الصحى وغيرها من الكهرباء.

وأكد المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، ان كافة وحدات الديزل التى تم نشرها قبل النوات لم يتم اللجؤ اليها نظرا لعدم حدوث انقطاعات للتيار وتمكن الشبكة من الصمود رغم الطقس السيئ الذى تعرضت له محافظات دمياط وكفر الشيخ والدقهلية وانة رغم استقرار التيار لكافة المدن والقرى والمشتركين ظل العاملون في مواقعه حتى الساعات الاولى من الصباح مشيرا إلى ان الاستثمارات الجارى العمل بها حاليا تبلغ 286 مليون جنية بالإضافة إلى 165 مليون جنية استثمارات مشروعات الإسكان في زايد 1و 2 لتوصيل التيار لأكثر من 5 الاف و300 وحدة سكنية وانة جارى حاليا توصيل التيار لعدد من المشروعات القومية الكبرى خاصة الرمال السوداء وطريق جمصة والمنصورة المقرر الانتهاء منة خلال شهرين.

وأضاف المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة انتهت من عمليات الصيانة بجميع المحافظات التابعة للشركة وخاصة مدن القناة ومحافظتي الشرقية وسيناء، بالإضافة إلى المدن الجديدة التابعة للشركة، مؤكدا انه لم يتم قطع التيار الكهربائي جراء الأمطار الحالية في أي نطاق بالشركة.

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أنه في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وما يصاحبها من شبورة مائية ورياح شديدة وأمطار قد تصل إلى السيول على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة، وحرصًا من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهربائية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على جميع المستويات بالتعاون مع جميع قطاعات الدولة، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المناطق التابعة والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير جميع سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية.

ولذلك " بعض النصائح التى تهم المواطن في التعامل مع مهمات الكهرباء بالشوارع خلال سقوط الأمطار، وأهمها:

1. في حالة سقوط أمطار غزيرة ابتعد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع سواء أكشاك أو أعمدة إنارة.

2. في حالة ارتفاع منسوب المياه عن سطح الأرض لا تحاول لمس أى مهمات الكهرباء.

3. عند ملاحظة وجود أسلاك كهربائية أو أعمدة إنارة لا تبادر بحل المشكلة وقم بإبلاغ الجهات المسئولة.

4. وزارة الكهرباء تتلقى شكاوى الانقطاعات ومشكلات المهمات الكهربائية على الخط الساخن 121.