الأنبا باخوم يلتقي بمسئولي الرهبانيات النسائية بمصر

التقى صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، اليوم الأحد، بمسئولي الرهبانيات النسائية بمصر في اجتماعهم نصف السنوي، بدار سيدة السلام بمساكن شيراتون.

شارك في اللقاء سعادة المطران نيقولاس هنري، سفير الفاتيكان في مصر، والمطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.

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وناقش اللقاء الذى ترأسه نيافة الأنبا باخوم وثيقة "جميعنا إخوة" لقداسة البابا فرنسيس، وركز نيافته على بعض النقاط الأساسية الخاصة بالوثيقة.

وعقب اللقاء، كان هناك بعض المناقشات والحوارات حول أهمية التواجد الرهباني من أجل خدمة الكنيسة المحلية، وحول الشراكة بين كافة الرهبانيات والإيبارشية.

وتقدّم السفير البابوي بالشكر إلى دار سيد السلام على حسن الاستقبال. كما حث الراهبات على أهمية اكتشاف النذور الثلاثة: "الفقر والطاعة والعفة".

وعبّر المطران كلاوديو خلال كلمته عن شكره على هذا اليوم، وامتنانه للرب على السيامة الأسقفية، وعبّر أيضًا عن سعادته بهذا اللقاء.