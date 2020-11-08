بطريرك الكاثوليك يحتفل بعيد القديس لاون بالكلية الإكليريكية في المعادي

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كما حضر الصلاة أيضا المونسينيور إستيفانو، سكرتير سفير الفاتيكان، وسعادة السفير البابوي نيقولاس هنري بمصر وأصحاب السيادة المطران چورچ شيحان، والمطران كريكور أوغسطينوس كوسا؛ والأب بولس ساتي، والأب مُخَـوَّل فرحا، ونيافة الأنبا دانيال، مُمثّل عن الكنيسة الأرثوذكسيّة؛ وبحضور شمامسة الكلية الإكليريكية، والرهبان والراهبات، والشعب الذي جاء للاحتفال.
وألقى الأنبا إبراهيم إسحق كلمة العظة خلال القداس الإلهي عن:"لماذا تم اختيار القدّيس لاون شفيعًا للإكليريكيّة؟"، وبعد انتهاء الكلمة قام غبطته برسامة الشمامسة الإكليريكيّين ميلاد وأبانوب وميلاد ونبيل للدّرجة الإيبودياكونيّة.
كما حصل الشمامسة أشرف وإسحق علي الدّرجة الأناغنوسطيّة، ثم اختُتِمَ القدّاس الإلهي، وأعطي غبطة أبينا البطريرك البركة الرسولية، عقب الصلاة تم التقاط الصور التذكارية في أجواء من البهجة.
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