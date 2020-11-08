بمشاركة 8 أساقفة.. راهب و3 قسوس و8 قمامصة لدير المحرق

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أقيمت صلوات رهبنة الراهب الجديد قبل بدء صلوات رفع بخور باكر وفقًا لطقس الكنيسة، وحمل الراهب الجديد اسم الراهب بولس المحرقي.
وعقب انتهاء صلوات الرهبنة وبدء صلوات القداس الإلهي، وهو قداس الأحد الخامس من شهر بابه، أقيمت عقب صلاة الصلح، صلوات منح سر الكهنوت للرهبان الثلاثة لينالوا درجة القسيسية، وهم: القس بموا المحرقي والقس شيشوى المحرقي والقس نحميا المحرقي.
وعقب ذلك تم رسامة الرهبان القسوس الثمانية في رتبة القمصية، وهم: القمص فام المحرقي والقمص ويصا المحرقي والقمص سلوانس المحرقي والقمص تادرس المحرقي والقمص بنيامين المحرقي والقمص بطرس المحرقي والقمص داود المحرقي والقمص اغابيوس المحرقي.
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