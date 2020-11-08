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مطران الفيوم يكرم خريجي الجامعات والحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه

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كرمت إيبارشية الفيوم، أبناءها من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والدبلومات كما تم تكريم ١٤ من الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير والدبلومة الخاصة والعامة.
أقيمت الاحتفالية في كنيسة الشهيد مارجرجس بالفيوم (مقر المطرانية) وخلالها كرم نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم أبناءه الخريجين الذين تنوعت تخصصاتهم لتشمل مجالات العلوم والكمياء والطب البشري وطب الاسنان والعلاج الطبيعي والهندسة والصيدلة والتجارة وادارة الاعمال والخدمة الاجتماعية والاداب والتربية الفنية والسياسة والقانون والتربية والطفولة المبكرة وإدارة المستشفيات. 

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كما شهدت الاحتفالية تكريم ثلاثة من أوائل الدبلومات الفنية على مستوي المحافظة، وقدم نيافة الأنبا آبرام التهنئة للخريجين وحثهم على أهمية الاستمرار في طريق الدراسة والتفوق، متمنيا لهم النجاح في كل حياتهم.

وجرت فعاليات الاحتفالية في ظل إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من انتقال العدوى بفيروس المستجد، وتم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بين المشاركين إلى جانب ارتداء الكمامات. 

كان نيافة الحبر الجليل الأنبا ابرآم مطران الفيوم ورئيس أديرتها حضر حفل تخرج شباب الحياة الكنسية ( شباب جامعة) بكنيسة الشهيد العظيم مارمينا بالفيوم، الذي أقيم بنادي كرمة القديس الأنبا ابرآم بالفيوم يوم الخميس الماضى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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