القومي لحقوق الإنسان يتابع أعمال فرز انتخابات مجلس النواب

أكدت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان المركزية وفروعها بالمحافظات، أنها واصلت متابعة انتظام عملية التصويت للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، والتي جرت يومى 7، 8 نوفمبر 2020، داخل اللجان الفرعية فى 13 محافظة هى (القاهرة – القليوبية – المنوفية – الشرقية – الغربية – الدقهلية – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء).وأضافت غرفة العمليات المركزية بالمجلس وفروعها بمحافظات (القليوبية، الغربية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد)، بالإضافة إلى غرفة مكتب شكاوى المجلس، أنها استمرت فى متابعة مجريات عمليات التصويت التى تتم داخل اللجان الانتخابية، والغرفة على اتصال دائم مع متابعى منظمات المجتمع المدنى، ورصد أى شكاوى تتعلق بسير العملية الانتخابية والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والعمل علي حلها.وتابعت: "قام وفد متابعين دوليين تابعيين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بزيارة مقر غرفة عمليات المجلس القومى لحقوق الإنسان، صباح اليوم، والذى ضم متابعين من "مصر، فلسطين، ليبيا" للوقوف على طبيعة ومهام غرفة العمليات المركزية، وضم الوفد كلا من (علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان – عصام يونس - المفوض العام للهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان – عبدالمنعم الحر - أمين صندوق المنظمة العربية لحقوق الإنسان ورئيس فرع المنظمة بليبيا – جميل رحاق مدير الهيئة الفلسطينية بقطاع غزة – يامن المدهون - باحث بمركز الميزان لحقوق الإنسان فلسطين)، وقام وفد من جمعية أمناء المظالم والامبودسمان الأفارقة برئاسة إمبودسمان بوروندى وهو إدوارد نيدو مينا رئيس المؤسسة، جوما روكومبى -مدير إدارة الاتصالات والتعاون والمتحدث الرسمى للمؤسسة أريك كومندا مستشار مكتب الرئيس، فى إطار زيارة للتعرف على تجربة المجلس فيما يخص متابعة الانتخابات ونقلها إلى الدول الإفريقية ".كما أكد المجلس على مواصلته لأعماله فى متابعة جولات الاعادة للمرحلتين والفرز وإعلان النتائج، والرد على كافة الاستفسارات الشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية على مدار الساعة.وكان صوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ"عين شمس" ومقعدان لـ"المطرية" ومقعدان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".وفى الـ 13 محافظة، صوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، اشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا "فردى".فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.وفى نظام القوائم، يختار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى "الوطنية من أجل مصر"، و"أبناء مصر"، بواقع:



• 100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ".



• 42مقعدًا بالدائرة الثالثة، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".



ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.