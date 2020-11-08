"البحوث الزراعية" تنظم دورة حول الاستخدام الآمن لمبيدات الحشائش بالمنوفية

نظم المعمل المركزى لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية، اليوم الدورة التدريبية الخامسة تحت عنوان: الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش، بمديرية الزراعة بالمنوفية، حيث تستمر فعالياتها لمدة 3 ايام.
قال الدكتور عبده اسماعيل مدير المعمل ان الدورة تهدف إلى توصيل الإرشادات الفنية الخاصة بمبيدات الحشائش للمزارعين مما ينعكس بدوره على زيادة الإنتاج وتقليل المشاكل الناجمة عن أضرار استخدام مبيدات الحشائش على المحاصيل، وذلك بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
أوضح ان البرنامج التدريبى للدورة سيتناول عددا من الموضوعات أهمها التعرف على الحشائش المنتشرة فى الزراعات المصرية وخسائرها للإنتاج الزراعى، آلات الرش المستخدمة فى رش مبيدات الحشائش والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش وأهم المبيدات الموصى بها فى المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر طبقًا للتوصيات المعتمدة للجنة مبيدات الآفات الزراعية.
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