فيديو .. وزيرة الصحة : 65% من إصابات كورونا فى مصر لناس قاعدة فى البيت

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة"، الذى يعرض على فضائية ON، مساء اليوم الأحد، أنه مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة وبداية العام الدراسى يقل تعرض المواطنين للأماكن المفتوحة ويزيد الإقبال على الأماكن المغلقة وتزيد فترة البقاء فى المنزل.
وتابعت: "التعرض للأماكن المغلقة لفترة طويلة دون تطبيق الإجراءات الاحترازية تعتبر أكثر العوامل المؤدية إلى زيادة الإصابات"، موجهةً حديثها إلى المواطن قائلة: "مش معقول الدولة هتراقب المواطن هل هو ملتزم أم لا".
وأردفت أن الدولة طبقت إجراءات متوازنة خلال الفترة الماضية، لكن يجب على المواطن أن يزيد من التزامه بالإجراءات الاحترازية مثلما كان الحال عليه فى شهرى أبريل ومايو.
وعن الأشخاص معتادى الإقامة معظم الوقت داخل المنازل، نصحت زايد بأن يأخذوا حذرهم من بعض التصرفات وخصوصا من الأشخاص القادمين خارج المنزل، مثل خلع الكمامة ووضعها على المنضدة إذ أنها تتحول بذلك إلى مصدر عدوى لكل أفراد المنزل، لأنه قد يكون مصابًا بالفيروس ولا تظهر عليه أعراض المرض.
وذكرت الوزيرة أن أكثر من 56% من الوفيات فوق سن 50 سنة، وبالتالى فإنهم يجب أن يخرجوا من المنزل لاستنشاق الهواء ولكن مع أخذ الحيطة والحذر وألا يبقوا فى أماكن مغلقة لفترات طويلة مع مراعاة ارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل دورى.
ولفتت زايد: "65% من إصابات كورونا بمصر لناس قاعدة فى البيت".
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