فيديو .. وزيرة الصحة : 65% من إصابات كورونا فى مصر لناس قاعدة فى البيت

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة"، الذى يعرض على فضائية ON، مساء اليوم الأحد، أنه مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة وبداية العام الدراسى يقل تعرض المواطنين للأماكن المفتوحة ويزيد الإقبال على الأماكن المغلقة وتزيد فترة البقاء فى المنزل.

وتابعت: "التعرض للأماكن المغلقة لفترة طويلة دون تطبيق الإجراءات الاحترازية تعتبر أكثر العوامل المؤدية إلى زيادة الإصابات"، موجهةً حديثها إلى المواطن قائلة: "مش معقول الدولة هتراقب المواطن هل هو ملتزم أم لا".

وأردفت أن الدولة طبقت إجراءات متوازنة خلال الفترة الماضية، لكن يجب على المواطن أن يزيد من التزامه بالإجراءات الاحترازية مثلما كان الحال عليه فى شهرى أبريل ومايو.

وعن الأشخاص معتادى الإقامة معظم الوقت داخل المنازل، نصحت زايد بأن يأخذوا حذرهم من بعض التصرفات وخصوصا من الأشخاص القادمين خارج المنزل، مثل خلع الكمامة ووضعها على المنضدة إذ أنها تتحول بذلك إلى مصدر عدوى لكل أفراد المنزل، لأنه قد يكون مصابًا بالفيروس ولا تظهر عليه أعراض المرض.

وذكرت الوزيرة أن أكثر من 56% من الوفيات فوق سن 50 سنة، وبالتالى فإنهم يجب أن يخرجوا من المنزل لاستنشاق الهواء ولكن مع أخذ الحيطة والحذر وألا يبقوا فى أماكن مغلقة لفترات طويلة مع مراعاة ارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل دورى.

ولفتت زايد: "65% من إصابات كورونا بمصر لناس قاعدة فى البيت".

