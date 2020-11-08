رئيس القومي للمرأة: فخورة بتصدر السيدات للمشهد الانتخابي

أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة عن بالغ فخرها وسعادتها بتصدر المرأة المصرية للمشهد الانتخابى ومثمنة مشاركتها الكثيفة وتوافدها منذ الصباح الباكر على اللجان الانتخابية على مدار يومى ٧-٨ نوفمبر الجاري فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، والمنعقدة في ١٣ محافظة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية كانت على العهد دائما كما فعلت فى جميع الاستحقاقات السياسية السابقة، وهو ما يدل على مدى حبها واخلاصها للوطن وإدراكها لحجم المسئولية والامانه الملقاة علي عاتقها .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي على دور المرأة الفعال فى الحياة السياسية وأن الجميع يتطلع لمشاركتها الواسعة والقوية. مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تحدث تنمية ونهضة حقيقية فى الوطن بدون مشاركة المرأة فى مختلف المجالات.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى خالص الشكر والتقدير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم على خروج الانتخابات بهذه الصورة المشرفة لمصر ، والتعاون المثمر لتذليل جميع العقبات التى تواجه الناخبات خلال عملية الادلاء بأصواتهن .

كما وجهت رئيس المجلس القومي للمرأة خالص الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة ووزارة الداخلية لما بذلوه من جهد عظيم فى تأمين العملية الانتخابية ، وتقدمت أيضًا بخالص الشكر إلى قضاة مصر الشرفاء لدورهم الثمين خلال العملية الانتخابية ، وكل من ساهم فى خروج الانتخابات بهذه الصورة المشرفة .