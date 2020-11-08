وائل الدمرداش رئيسا للقطاع التجاري بمصر للطيران

أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قرارا بتكليف وائل الدمرداش للعمل رئيسا للقطاع التجاري بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية خلفا لـ عمرو العدوي الذي قدم الطيار رشدي زكريا الشكر له على جهوده خلال الفترة الماضية. وشغل الدمرداش عدة مناصب اخرها مدير مكتب مصرللطيران بفرانكفورت كما سبق له ادارة مكتب مصر للطيران بمدينه دار السلام ومن قبل ذلك تولي العديد المناصب الادارية منها مدير عام المبيعات الخارجية ومدير عام تخطيط الشبكات بالقطاع التجاري لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية والمدير التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والاقليمية (إكسبريس).

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