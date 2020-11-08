الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

استقبلت د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الأحد الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمقر الأكاديمية؛ في إطار فعاليات اليوم الأول لهم، حيث تضم هذه الدفعة (65) متدرب يتم تدريبهم لمدة سنة مُقسمة إلى 9 شهور تدريب نظري و3 شهور تدريب ميداني.

بدأت فعاليات اليوم بشرح عرض تقديمي عن الأكاديمية وبرامجها وعن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة وهدفه ومحاور الدراسة به، والتي منها المهارات الشخصية والقيادة والتسويق والاقتصاد ورؤية مصر 2030 بالإضافة إلى القانون والأمن القومي والاستراتيجي ومحاور دولية.

تلى ذلك ترحيب أربعة من خريجي دفعة الفريق محمد العصار بمتدربي الدفعة الجديدة، والتحدث معهم عن تجربتهم بالبرنامج والمهارات المُكتسبة منه وكيفية صنع القرار ومدى تأثير ذلك على حياتهم الشخصية والعملية، بالإضافة إلى تجربة التدريب داخل قاعات المحاضرات بالأكاديمية وأنشطة البرنامج وانتخابات اختيار اسم الدفعة، كما ألقوا الضوء على التدريب الميداني الذي نُفذ لهم بالمحافظات خلال الفترة الماضية كتجربة فريدة من نوعها.

وهنأت د. رشا راغب متدربي الدفعة الثالثة بالبرنامج على اجتيازهم جميع مراحل الالتحاق للقبول بالبرنامج، واصفةً البرنامج بـ"درة التاج" باعتباره أهم برامج الأكاديمية الوطنية في الفترة الحالية، حيث يضم البرنامج مُمثلين عن (41) جهة حكومية.

و أثنت د. رشا راغب على متدربي دفعة الفريق محمد العصار لما بذلوه من جهد أثناء فترة البرنامج والتدريب الميداني، مشيرةً إلى أن التدريب الميداني كان تجربة ناجحة ومُشرفة، وأتت بثماره المتوقع.

وأُختتمت فعاليات اليوم بحث د. رشا راغب للمتدربين بالاجتهاد والمصابرة قائلةً "متوقعين منكم الكثير"، وتم اِلتقاط صورة جماعية لمتدربي الدفعة الثالثة من البرنامج مع د. رشا راغب.

يُذكر أن البرنامج يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وتطبق منهجية البرنامج من خلال محاضرات وورش عمل وأنشطة رياضية وثقافية إلى جانب الزيارات الميدانية والتدريب الميداني بالمحافظات، وقد تخرج من البرنامج دفعتين ضمت الدفعة الأولى (190) متدرب بينما الدفعة الثانية (79) متدرب.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.