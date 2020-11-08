مستند.. المواعيد الجديدة المقترحة لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والورش والأنشطة المستثناة منها

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محمد سياف - ابو ظبي - المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والورش، من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة المواعيد الجديد لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات وغيرها من الأنشطة التجارية، وذلك بعد أن أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة سوف تعلن خلال الأيام القليلة المقبلة المواعيد الجديدة لغلق وفتح كافة الأنشطة التجارية، وسوف نتناول خلال السطور التالية المقترح الذي أعده الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية عن مواعيد فتح وغلق الأنشطة التجارية.

المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والورش وغيرها من الأنشطة التجارية:-

جاء في المقترح الذي أعده الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، المواعيد الخاصة بفتح وغلق المحال التجارية حيث جاءت مواعيد الفتح كالتالي:-

المحال ذات الأنشطة المقلقة للراحة تبدأ مواعيد الفتح من الساعة الـ 8 صباحاً.

باقي المحال الأخرى والغير مقلقة للراحة تبدأ مواعيد الفتح من الساعة الـ 5 صباحاً.

بالنسبة لمواعيد إغلاق المحال التجارية وغيرها من الأنشطة التجارية فهي تختلف باختلاف النشاط التجاري وذلك كالتالي:-

1- المحلات التجارية بما فيها المحلات داخل المولات التجارية فتكون مواعيد الإغلاق شتاءً الساعة العاشرة مساءً من السبت الى الأربعاء وبالنسبة ليوم الخميس والجمعة فتكون الساعة الحادية عشر مساءً.

2- المطاعم والكافيهات شاملة التي تتواجد داخل المولات التجارية من السبت إلى الأربعاء فتكون مواعيد الإغلاق شتاءً الساعة 12 مساءً والساعة الواحدة صباحاً صيفاً ويومي الخميس والجمعة تكون مواعيد الإغلاق الساعة الواحدة صباحاً في الشتاء والثانية صباحاً في الصيف.

ويمكن معرفة مواعيد الإغلاق لباقي الأنشطة التجارية وفقاً لاقتراح الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية كما يلي:-