بسبب تزاحم المواطنين .. مد التصويت بلجان الأسمرات فى انتخابات البرلمان

وتلقت غرفة العمليات المركزية التى شكلتها محافظة القاهرة لمتابعة انتخابات النواب 2020، تقريرًا عن وجود إقبال كثيف بلجنة الأسمرات على إثره قرر القاضى المسؤول عن اللجنة غلق الباب الخارجى لها ومد التصويت بها حتى انتهاء جميع المتواجدين داخل اللجنة من الإدلاء بأصواتهم.

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