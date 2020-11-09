يتضمن 6 نقاط.. البيان الختامى لتنسيقية شباب الأحزاب عن متابعة الانتخابات

وأجريت انتخابات المرحلة الأولى فى 14 محافظة والمرحلة الثانية فى 13 محافظة، وغطى متابعو التنسيقية البالغ عددهم 1500 متابع، جميع المحافظات على مستوى المرحلتين، لتعطى التنسيقية مثالا لدور الشباب فى صياغة سياسة بمفهوم جديد، وهو الشعار الذى اتخذته التنسيقية معبرًا عن فكرها.

ورصدت غرفة العمليات، أن نسبة المشاركة فى اليوم الأول للتصويت بالمرحلة الثانية اقترب من 14%، ولم يتم حصر اليوم الثانى حتى الآن لكثافة التصويت خصوصًا فى النصف الثانى من اليوم، وهو الأمر الذى يرجح أن تكون نسبة المشاركة فى اليوم الثانى أكبر من اليوم الأول.

وأعلنت غرفة العمليات تقاريرها على مدار أيام التصويت، موضحة مشاهدات متابعيها ورصدهم لسير العملية الانتخابية التى جاءت كالآتى:

أولا: انتظام سير العملية الانتخابية فى مختلف المحافظات فى المرحلتين وفقا لقرارت الهيئة الوطنية للانتخابات، دون مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية أو نزاهتها، وكانت أبرز المخالفات استمرار كسر بعض المرشحين للصمت الانتخابى خارج اللجان، وتوزيع بعضهم للسلع التموينية، إلا أن القضاة رؤساء اللجان حرصوا على تطبيق قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات، وحافظوا على حياد ونزاهة الانتخابات داخل اللجان بمختلف المحافظات، وهو الأمر المتوافق مع المعايير الدولية للنزاهة والشفافية المتبعة فى هذا الشأن.

وخاطبت التنسيقية القوى السياسية، قائلة: "إننا كشباب وإن كنا الأصغر سنا، إلا أننا نهيب بجميع السياسيين والمرشحين فى أى انتخابات مقبلة أن يلتزموا بقرارت الهيئة الوطنية للانتخابات، واحترام الصمت الانتخابى الذى تقرره، ولقد كان لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين 28 مرشحًا على نظام القائمة و6 مرشحين على النظام الفردى فى مرحلتى الانتخاب، وحرصنا أن يلتزموا جميعًا بالقرارت وعلى رأسها الصمت الانتخابى واحترامه، لنضرب بذلك مثالا للسياسة بمفهوم جديد، القائمة على احترام الدستور والقانون".

ثانيا: الإجراءات الاحترازية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع وزارة الهجرة وتطبيقها فى جميع اللجان من خلال إدارة الطب الوقائى ساهمت فى طمأنة المواطنين مما رفع كثافة تصويتهم فى العملية الانتخابية.

ثالثا: تصويت السيدات والشباب كان فى مقدمة مشهد الانتخابات بمختلف المحافظات وتصدرت المرأة المصرية المشهد كعادتها فى كل محفل انتخابى.

رابعا: عملية التأمين من قبل القوات المسلحة والشرطة كانت بدرجة عالية من الكفاءة والتنظيم والتعاون، لإنجاح التجربة الانتخابية.

خامسا: الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدورها بشكل احترافى مطبقة المعايير الدولية وبذلت مجهودًا مضاعفًا نظرًا لظروف جائحة كورونا، وهو الأمر الذى أشادت به البعثات الدولية المتابعة للعملية الانتخابية.

سادسا: وزارة الخارجية قامت بدور كبير فى إنجاح تصويت المصريين بالخارج عبر آلية البريد بشكل احترافى، رغم صعوبة الظرف الراهن من انتشار جائحة كورونا فى العالم، وكذلك الدور الكبير الذى لعبته وزارة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، لتشجيع المصريين فى الخارج وتوعيتهم بطريقة التصويت.

وانتهت اليوم الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بمرحلتيها، وتتبقى جولة الإعادة بمرحلتيها كذلك، لتستكمل مصر مؤسساتها الدستورية.

واختتمت التنسيقية: "نفخر اليوم بحياتنا البرلمانية العريقة، حيث عرفت مصر الحياة النيابية منذ أكثر من 154 عاما، مع إنشاء مجلس شورى النواب عام 1866، ليكون أول مجلس نيابى فى المنطقة العربية وفى إفريقيا كذلك، ومع دستور 1923 عرفت مصر نظام المجلسين النواب والشيوخ وهو النظام الذى تطبقه مصر الآن بانتخاب مجلسيها الشيوخ ثم النواب لتضع على عاتقهم صياغة التشريعات وممارسة أعمالهم الدستورية من أجل مصالح المواطنين ورفعة وطننا الغالى مصر".