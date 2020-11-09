عمرو أديب عبر «الحكاية»: تأخر مرتضى منصور في ميت غمر بعد فرز 25% من الصناديق

قال الإعلامى عمرو أديب، عبر برنامج «الحكاية»، إن مرتضى منصور، المرشح عن دائرة ميت غمر، خارج السباق الانتخابى، بعد فرز 25% من الصناديق حتى الآن، قائلا: "بعد فرز ربع الصناديق اسم رئيس نادى الزمالك غير موجود فيها".

وأعلنت اللجنة الفرعية رقم 20، بكفر الشهيد فى ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أن المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات، فى ثانى مراحل الانتخابات البرلمانية 2020، أظهرت حصول المرشح احمد محمود أحمد محمد شهرتة أبو زيد 459 صوتا، والمرشح عبد الفتاح البحراوى 75 صوتا، وأسامة راضي 201 صوتا، ومرتضى منصور 25 صوتا، واحمد الألفى91 صوتا، واللواء بدوى عبد اللطيف 424 صوتا.

وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.