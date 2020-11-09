بنكا مصر والتعمير والإسكان يوقعان بروتوكول تعاون لإقامة وتسويق مشروعات سكنية وتجارية وإدارية

وقع بنك مصر، بروتوكول تعاون مع بنك التعمير والاسكان بهدف وضع آليات للتعاون المشترك بين بنك مصر وبنك التعمير والإسكان لإقامة وتسويق مشروعات سكنية، تجارية وإدارية كبرى.

وقع محمد الاتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتوقيع البروتوكول مع حسن غانم - رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والاسكان، اليوم الاحد، بمقر بنك مصر بحضور لفيف متميز من قيادات البنكين.

ويأتي توقيع البروتوكول بين بنك مصر وبنك التعمير والإسكان في اطار المساهمة في تنفيذ السياسة العامة التي تنتهجها الدولة والتي تهدف إلى التوسع في اقامة المشروعات الكبرى وخاصة تلك التي تؤدي إلى توفير فرص العمل والسكن، حيث يمتلك بنك مصر العديد من قطع الأراضي المتميزة التي تصلح لإقامة المشروعات (سكنية / تجارية / ادارية / ترفيهية) وبنك التعمير والاسكان لديه خبرة واسعة في مجال انشاء وإقامة وتسويق المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية المتميزة على مستوى الجمهورية ولديه كوادر متخصصة مؤهلة للقيام بتنفيذ مثل تلك المشروعات.

ويتيح البروتوكول لبنك مصر وبنك التعمير والإسكان منح تمويل لمشتري الوحدات في إطار القوانين واللوائح المنظمة للسوق العقاري والمعمول بها داخل مصر، بما يتفق مع السياسة الائتمانية للبنكين، حيث يتم منح التمويل العقاري بما يخدم كافة شرائح المواطنين لتحقيق النفع العام على كافة أطراف منظومة التمويل العقاري، انطلاقًا من دور البنوك المصرية الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد. هذا ويسعى البنكان لتعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على نجاحهما طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائهما، وذلك من خلال الدخول في الشراكات والمبادرات والبروتوكولات التي من شأنها تلبية تلك المتطلبات؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنكان تعكس التزامهما بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر في إطار دورهما الرائد في المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية للبلاد، من خلال دعم الاقتصاد القومي المحلي لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصري في شتى المجالات حيث يعمل البنكان مصر على تحفيز للتنمية الوطنية والاستراتيجية.