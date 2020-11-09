موجز السوشيال.. أحمد فتحي يودع الأهلي برسالة مبكية.. وتصرف غريب من يوسف أوباما

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

شرفونا ونورونا.. هنادي مهنى ترد على والدها: أنا اللي عزمت حسن شاكوش وعمر كمال وبيكا

ردت الفنانة هنادي مهنى على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها والدها الموسيقار هاني مهنى حول عدم دعوته لمطربي المهرجانات لحفل زفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح، وأنه لم يعرف سبب حضورهم الحفل.

تصرف غريب من يوسف أوباما وتعليق قوي من شيكابالا | شاهد

نشر يوسف أوباما لاعب نادى الزمالك صورتين له من داخل ملاهي "دريم بارك" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

بـ إطلالة جذابة.. إيمان العاصي تتعرض لوصلة غزل من جمهورها.. شاهد

شاركت الفنانة ايمان العاصي جمهورها بـ صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " وحات الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالتالي: قمر يا حبيبتي ربنا يحفظك - ملكه جمال مصر - دي مش صورة ده قلبي

مش عايز حد يزعل مني.. أحمد فتحي يودع القلعة الحمراء برسالة محزنة | شاهد

ودع أحمد فتحى لاعب النادى الاهلى سابقا النادى وجمهوره برسالة بعد مغادرة القلعة الحمراء وانتقاله إلى نادي بيراميدز ونشر عدة صورة له عبر إنستجرام.