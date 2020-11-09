انت الان تتابع تفاصيل خبر “زيادة كبيرة” الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد 8 نوفمبر والإجمالي يقفز لـ109201 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة عن تقريرها اليوم بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد 8 نوفمبر، وذلك وسط تحذيرات وتخوفات من زيادة أعداد الإصابات وموجة ثانية محتملة، على غرار ما يحدث بالعديد من الدول الأوروبية، وهذا ما أشارت إليه وزيرة الصحة اليوم، مؤكدةً أن الشهور الثلاثة القادمة “ديسمبر يناير وفبراير” سوف تزداد فيهم الإصابات، نتيجة انخفاض درجات الحرارة.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد 7 نوفمبر

ووفق بيان وزارة الصحة اليوم فقد تم تسجيل 103 حالة تعافي جديدة ليرتفع إجمالي الأعداد المتعافية حتى اليوم لـ 100342 حالة، وتؤكد الصحة خروج كل هذه الحالات من مستشفيات العزل الصحي عقب تعافيها وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية

وحول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم فقد بلغت 239 حالة إصابة جديدة في حصيلة هي الأولى منذ أسابيع، ومقارنةً بـ208 حالة بالأمس، وبهذا يرتفع مؤشر الإصابات منذ بداية أزمة كورونا وحتى اليوم إلى 109201 حالة، ومن بين هذه الحالات، الحالات تم شفاؤها بشكل كامل والبالغة 100342 حالة.

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كما سجلت وزارة الصحة اليوم 13 حالة وفاه جديدة، لترتفع الوفيات حتى الآن لـ 6368 حالة، وتؤكد الصحة على متابعتها للموقف أول بأول، كما أنها تراقب الموقف بشأن كورونا وجميع الفيروسات والأمراض المعدية، وذلك من خلال فرق الرصد والترقب المنتشرة بجميع المحافظات.