“مش الأول ولا الثاني ولا حتى الخامس” مرتضى منصور تريند مصر ومفاجآت بمؤشرات انتخابات النواب بميت غمر

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محمد سياف - ابو ظبي - تصدر مرتضى منصور الآن مواقع البحث ومواقع التواصل الإجتماعي في مصر، وذلك بعد فرز العديد من لجان الإنتخابات في ميت غمر وغيرها، وسط مؤشرات أوليه بتراجعه بشكل كبير، في اللجان التي تم فرزها حتى الآن، بل إنه حصل في أحد اللجان على 74 صوت فقط.

مرتضى منصور تريند مصر ومفاجآت بمؤشرات انتخابات النواب بميت غمر

حيث يتم فرز الأصوات الآن بانتخابات مجلس النواب في المرحلة الثانية وسط ترقبات من آلاف المتابعين للمعركة الساخنة التي تجري في ميت غمر، والتي يتنافس عليها 35 مرشح من بينهم رئيس نادي الزمالك.

ومع ظهور المؤشرات الأولية لنتيجة الفرز دشن النشطاء هاشتاج مرتضى منصور على تويتر، بالإضافة إلى هاشتاج ثاني حمل اسم ليلة سقوط مرتضى منصور، حيث أن المؤشرات الأولية الآن تقول أن منصور ليس في المرتبة الأولى ولا الثانية ولا حتى الخامسة، ولكنه في المرتبة السادسة.

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وقال الإعلامي أحمد موسى معلقاً على المؤشرات الأولية لانتخابات النواب بميت غمر، وقال أنه بعد من الفرز فإن منصور يتراجع، وننتظر حتى نرى النتيجة النهائية للفرز، بينما علق عمرو أديب على الأمر، قائلاً أنه خارج السباق البرلماني حتى الآن، ولكن دعونا ننتظر فربما تكون هناك مفاجآت.