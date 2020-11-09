الكنيسة الأرثوذكسية تدعم حملة الصحة لتطعيم الأطفال ضد الديدان المعوية

وطالبت فى بيان، الأحد، جميع الآباء الكهنة بمختلف أنحاء الكرازة المرقسية، أن يشجعوا كل الأسر التى لديها أطفال فى رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بأخذ العقار الذى تقدمه وزارة الصحة فى حملتها ضد الديدان المعوية.
يذكر أن الوزارة تقدم العقار فى الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر الجارى.
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