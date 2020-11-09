التعليم تزف بشرى لأولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية بشأن رسوم التوثيق

وقال الوزير، عبر صفحته بفيس بوك، إن الوزارة قررت قصر رسوم التوثيق على محاولة واحدة فقط، وكذلك إرسال النتيجة إلكترونيا للجامعات بالمجان. وأوضح: "إذا كنت قد دفعت رسوم التوثيق للامتحان القادم فى ديسمبر ٢٠٢٠ فسوف تحتسب تجاه الحصول على الشهادة بعد إتمام المحاولات دون ضرورة الدفع مرة أخرى او ممكن استخدام المبلغ المدفوع تجاه محاولة جديدة فى المستقبل.

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