لجنة 5 بالحسنة فى شمال سيناء: 6 مرشحين يحصلون على صفر ونصرالله فى المقدمة

أعلنت اللجنة الفرعية رقم 5 ومقرها فى الحسنة بشمال سيناء المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات فى الانتخابات البرلمانية 2020، التى أظهرت نتيجة أصوات المقعد الفردى بحصول عبدالله محمد سالم عبدالكريم على " 3 اصوات" ونصرالله حسين سالم محمد "14 صوتا"، ومحمد أبوالحديد مصطفى عرفة "صفر"، وسامى كامل عامر عمرو "8 أصوات" وموسى محمد سليم محمد "صفر"، وعبدالعال على محمد أبوالسعود "صوتا واحدا "، ومحمد عبد القادر سليم سليمان "صوتان"، والسيد إبراهيم على فرج " صفر"، وإبراهيم سليمان سالمان عبدالمالك "صفر" وحسام سليمان على سالم "صفر"، وسلامة سالم سالمان سالم الرقيعى "صفر "، ومحمد إبراهيم محمد سليمان " صفر ".

وتأتى تلك الأرقام فى ضوء المؤشرات الإحصائية للجنة، من واقع كشوف الناخبين وصناديق الاقتراع، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020، والمقرر نشرها فى الجريدة الرسمية فى موعد غايته الأحد المقبل 15 نوفمبر.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.