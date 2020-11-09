قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة 14 ساعة اليوم بسبب تحويل خط رئيسى

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن مناطق "المنطقة المحصورة بين مساكن الفاروقية والمنطقة الصناعية بالكيلو 18 وجميع التقسيمات الواقعة بينهما ومحطة مترو عدلى منصور بالهايكستب – ومشروع إسكان أهالينا 1و2 - شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته - مدينة قباء - تقسيم عمر الخطاب – الحرفيين"، وذلك اليوم الإثنين، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من نفس اليوم.
وأوضحت محافظة القاهرة، أن ذلك يأتى نظرًا للقيام بأعمال توسعات كوبرى محور الدائرى مع كوبرى التعمير بشارع جسر السويس مما يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800مم بشارع جسر السويس.
وأهابت المحافظة وشركة المياه بأصحاب المخابز والمستشفيات لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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