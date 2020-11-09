وجاء أسماء المرشحين
حسن طارق حسن عمار 10350 صوتا
محمد ابراهيم محمد نور 3069
سامى محمد محمد الرشيدى 4098
اسلام ممدوح عبده حمص 361
جمال عبد الملك حسن فارس 337
محمد ناجى حلمى محمود عاشور 170
محمد جمال عبد الناصر منصور فياض 120 صوتاً
سماح طه خليل على زاهر 98
طه طه مسعد الجمل 2034
عماد احمد محمد مهدى 305
عبدربه عنتر عبدربه حسن يوسف 200
اسامه محمد عبد الرازق حسين 1350
احمد محمد محمد ابوالمجد 989 صوتا
وليد كارم محمود الغريب 127
محمد سامى عباس راغب عامر 4791
وفاء السيد محمد عبد الوهاب 520
نهاد محمد محمد سعد 335
عاطف عبد الخالق متولى مجاهد 504
امل عادل طه البهائى 520 صوتا
محمد فكرى محمد عبده مشالى 200
سحر محمد السيد عبدالرحمن 251
محمد يحيى سالم ابوالسعود 562
رانيا السادات محمد عبدالرحمن 952
وائل السيد محمد حليقه 225
اسلام عوض احمدعبدالمجيد عبدالرازق 361
ياسر البدرى فرغلى محمد 3780
وليد عبدالوهاب عبدالوهاب محمد قوطه 2993
طارق جاد على عبدالرحيم 2566
مختار مختار السيد السنبارى 2959
سمير ابراهيم ابراهيم ابراهيم خضير 713
القائمة الوطنية من أجل مصر 24727
وقائمة أبناء مصر 12992
وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائي للجنة العامة في بورسعيد، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.
يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللجنة العامة في بورفؤاد: نجاح قائمة من أجل مصر.. حسن عمار يحصد أعلى أصوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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