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اللجنة العامة بالزهور في بورسعيد: المقعد الفردي يذهب إلى أحمد محمد فرغل (35595 صوتا)

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أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بدائرة الزهور بمحافظة بورسعيد النتيجة المبدئية لانتخابات مجلس النواب، وقال المستشار رئيس اللجنة أنه فيما يتعلق بالقوائم الانتخابية، فقد أدلى 72779 ناخباً بأصواتهم، بينهم 18140 صوتا باطلاً، و54639 صوتا صحيحا.

 

وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 34040، فيما حصلت قائمة أبناء مصر على 20599.

 

وفيما يتعلق بالمقاعد الفردية، حيث مخصص للدائرة مقعد واحد، فقد كانت الأصوات الباطلة 6346 صوتاً، والأصوات الصحيحة 66433 صوتا، وحصل المرشح أحمد محمد أحمد فرغل على الأعلى الأصوات بحصوله على 35595.

وجاءت نتيجة الأصوات كالتالى:

 

الحسينى محمد إبراهيم مصطفى   22381

عمرو السيد عبدالجليل مسعد عياده 1169

أحمد محمد أحمد فرغل     35595

فاتن متولى محمد حسانين  200

حسن محمد السيد السيد عبدالله النقيطى   699

انتصار عبدالسلام ابراهيم هديهد  172

محمد رافع امين شاهين   214

أشرف محمود محمود فرج   223

جمال عبدالفتاح جبر كسبه   171

عبدالغنى عبدالغنى محمد عبدالغنى   164

نجله على محمد هلال 1317

ابراهيم زكريا السيد إبراهيم   97

سلامه محمد سلامه مسلم  337

ابراهيم إبراهيم يوسف عبدالرحمن عشرى  530

سليمان السيد حميد جبر   100

حامد طاهر حامد بندق   970

ايمن سرور محمد سرور   364

حسن قويطه حميد قويطه   1430

حسام الدين محمد عبدالمعبود محمد عفيفى   118

مصطفى مصطفى محمد أحمد يوسف   100

 

وتأتي تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة العامة بدائرة الزهور في بورسعيد، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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