اللجنة العامة بالزهور في بورسعيد: المقعد الفردي يذهب إلى أحمد محمد فرغل (35595 صوتا)

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بدائرة الزهور بمحافظة بورسعيد النتيجة المبدئية لانتخابات مجلس النواب، وقال المستشار رئيس اللجنة أنه فيما يتعلق بالقوائم الانتخابية، فقد أدلى 72779 ناخباً بأصواتهم، بينهم 18140 صوتا باطلاً، و54639 صوتا صحيحا.

وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 34040، فيما حصلت قائمة أبناء مصر على 20599.

وفيما يتعلق بالمقاعد الفردية، حيث مخصص للدائرة مقعد واحد، فقد كانت الأصوات الباطلة 6346 صوتاً، والأصوات الصحيحة 66433 صوتا، وحصل المرشح أحمد محمد أحمد فرغل على الأعلى الأصوات بحصوله على 35595.

وجاءت نتيجة الأصوات كالتالى:

الحسينى محمد إبراهيم مصطفى 22381

عمرو السيد عبدالجليل مسعد عياده 1169

أحمد محمد أحمد فرغل 35595

فاتن متولى محمد حسانين 200

حسن محمد السيد السيد عبدالله النقيطى 699

انتصار عبدالسلام ابراهيم هديهد 172

محمد رافع امين شاهين 214

أشرف محمود محمود فرج 223

جمال عبدالفتاح جبر كسبه 171

عبدالغنى عبدالغنى محمد عبدالغنى 164

نجله على محمد هلال 1317

ابراهيم زكريا السيد إبراهيم 97

سلامه محمد سلامه مسلم 337

ابراهيم إبراهيم يوسف عبدالرحمن عشرى 530

سليمان السيد حميد جبر 100

حامد طاهر حامد بندق 970

ايمن سرور محمد سرور 364

حسن قويطه حميد قويطه 1430

حسام الدين محمد عبدالمعبود محمد عفيفى 118

مصطفى مصطفى محمد أحمد يوسف 100