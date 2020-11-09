اللجنة العامة بالزهور في بورسعيد: المقعد الفردي يذهب إلى أحمد محمد فرغل (35595 صوتا)

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بدائرة الزهور بمحافظة بورسعيد النتيجة المبدئية لانتخابات مجلس النواب، وقال المستشار رئيس اللجنة أنه فيما يتعلق بالقوائم الانتخابية، فقد أدلى 72779 ناخباً بأصواتهم، بينهم 18140 صوتا باطلاً، و54639 صوتا صحيحا.
وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 34040، فيما حصلت قائمة أبناء مصر على 20599.
وفيما يتعلق بالمقاعد الفردية، حيث مخصص للدائرة مقعد واحد، فقد كانت الأصوات الباطلة 6346 صوتاً، والأصوات الصحيحة 66433 صوتا، وحصل المرشح أحمد محمد أحمد فرغل على الأعلى الأصوات بحصوله على 35595.
وجاءت نتيجة الأصوات كالتالى:
الحسينى محمد إبراهيم مصطفى 22381
عمرو السيد عبدالجليل مسعد عياده 1169
أحمد محمد أحمد فرغل 35595
فاتن متولى محمد حسانين 200
حسن محمد السيد السيد عبدالله النقيطى 699
انتصار عبدالسلام ابراهيم هديهد 172
محمد رافع امين شاهين 214
أشرف محمود محمود فرج 223
جمال عبدالفتاح جبر كسبه 171
عبدالغنى عبدالغنى محمد عبدالغنى 164
نجله على محمد هلال 1317
ابراهيم زكريا السيد إبراهيم 97
سلامه محمد سلامه مسلم 337
ابراهيم إبراهيم يوسف عبدالرحمن عشرى 530
سليمان السيد حميد جبر 100
حامد طاهر حامد بندق 970
ايمن سرور محمد سرور 364
حسن قويطه حميد قويطه 1430
حسام الدين محمد عبدالمعبود محمد عفيفى 118
مصطفى مصطفى محمد أحمد يوسف 100
وتأتي تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة العامة بدائرة الزهور في بورسعيد، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.
يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.
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