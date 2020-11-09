الطلاب يعودون إلى الفصول اليوم في مدارس مقار لجان انتخابات النواب

قالت مصادرفي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدراسة تستقر اليوم الإثنين في المدارس التي تم تخصيصها كمقار للجان انتخابات مجلس النواب في المرحلة الثانية، والتي عقدت على مدار يومى السبت والأحد 7 و8 نوفمبر الجارى، موضحة أن المديريات التعليمية تقوم بتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب صباح اليوم، مع التزام الطلاب بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لكورونا.
وبحسب المصادر، فإن الدراسة تنتظم فى جميع المدارس عدا التى تم تعطيل الدراسة فيها من قبل المحافظين لسوء الأحوال الجوية. وأجريت انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل، يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 15 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
كانت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت، في وقت سابق، أن تعطيل الدراسة فى المدارس بسبب الانتخابات التى تمت فى مرحلتها الثانية فى المدارس التى تعقد فيها لجان انتخابية.
وأكد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، فى تصريحات صحفية، أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعى فى المدارس التى لم يتم تخصيصها كمقار للجان الانتخابية، موضحا أن الدراسة تعود بعد انتهاء مرحلة التصويت المحدد لها يومى السبت والأحد، للانتظام فى جميع مدارس العاصمة اليوم الاثنين.
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