مرتضى منصور: أتصدر «ميت غمر» من واقع محاضر الفرز في 55 لجنة

نشر المستشار مرتضى منصور، المرشح على عضوية مجلس النواب بدائرة ميت غمر بالدقهلية، بوست على حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، قال خلاله أنه بعد حصر نتائج فرز 55 لجنة من واقع محاضر الفرز الرسمية، فإنه يتصدر المركز الأول.

وقال مرتضى منصور " بعد حصر نتائج فرز 55 لجنة من واقع محاضر الفرز الرسمية المستشار مرتضي منصور يتصدر المركز الأول ويتقدم عن أقرب منافسيه بثلاثة ألاف صوت".

ونشر مرتضى منصور صورة لحصر عدد من الأصوات، أظهرت حصوله على 9656 صوتاً، مقابل 6888 صوتاً للمرشح محمود العزب، و6537 صوتاً للمرشح بدوى هلال، و6460 للمرشح أحمد الألفى.

وسبق أن نشر أحمد مرتضى منصور تغريدة على تويتر أكد خلالها أن والده متقدم في نتائج الفرز بعد فرز 30% من الصناديق الانتخابية بالدائرة.