مرتضى منصور: أتصدر «ميت غمر» من واقع محاضر الفرز في 55 لجنة

نشر المستشار مرتضى منصور، المرشح على عضوية مجلس النواب بدائرة ميت غمر بالدقهلية، بوست على حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، قال خلاله أنه بعد حصر نتائج فرز 55 لجنة من واقع محاضر الفرز الرسمية، فإنه يتصدر المركز الأول.
وقال مرتضى منصور " بعد حصر نتائج فرز 55 لجنة من واقع محاضر الفرز الرسمية المستشار مرتضي منصور يتصدر المركز الأول ويتقدم عن أقرب منافسيه بثلاثة ألاف صوت".
ونشر مرتضى منصور صورة لحصر عدد من الأصوات، أظهرت حصوله على 9656 صوتاً، مقابل 6888 صوتاً للمرشح محمود العزب، و6537 صوتاً للمرشح بدوى هلال، و6460 للمرشح أحمد الألفى.
وسبق أن نشر أحمد مرتضى منصور تغريدة على تويتر أكد خلالها أن والده متقدم في نتائج الفرز بعد فرز 30% من الصناديق الانتخابية بالدائرة.
وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.
يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
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