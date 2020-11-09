اللجنة العامة في مركز قطور: القائمة الوطنية تفوز.. وعبد الله الشيخ يحصد المركز الأول

أعلن المستشار محمد مجاهد، اللجنة العامة في مركز قطور بمحافظة الغربية، عن فوز القائمة الوطنية بالمركز الأول، بعد حصولها على 27231 صوتا، وحصول قائمة تحالف المستقلين على 51842 صوتا.
كما حصل المرشح عبد الله الشيخ على 16345 صوتا ليتصدر المركز الأول، يليه النائب الحالي فؤاد حسب الله بأصوات بلغت 12205، ليدخلا جولة الإعادة، بينما جاء هاشم عامر راضى فى المركز الثالث وحصل على 11257 صوتا، وفي المركز الرابع، جاء محمد عبد القادر الدماطى بـ 9725 صوتا.
وتأتي تلك الأرقام وفق البيان الإحصائي للجنة العامة في مركز قطور بمحافظة الغربية، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.
يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.
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