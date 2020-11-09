اللجنة العامة في مركز قطور: القائمة الوطنية تفوز.. وعبد الله الشيخ يحصد المركز الأول

أعلن المستشار محمد مجاهد، اللجنة العامة في مركز قطور بمحافظة الغربية، عن فوز القائمة الوطنية بالمركز الأول، بعد حصولها على 27231 صوتا، وحصول قائمة تحالف المستقلين على 51842 صوتا.

كما حصل المرشح عبد الله الشيخ على 16345 صوتا ليتصدر المركز الأول، يليه النائب الحالي فؤاد حسب الله بأصوات بلغت 12205، ليدخلا جولة الإعادة، بينما جاء هاشم عامر راضى فى المركز الثالث وحصل على 11257 صوتا، وفي المركز الرابع، جاء محمد عبد القادر الدماطى بـ 9725 صوتا.