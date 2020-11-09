مرشح عن دائرة بنها في مجلس النواب: عندي كورونا.. وأدرت الانتخابات من غرفة العزل

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نشر منذ قليل الدكتور جمال حجاج، مرشح مجلس عن دائرة بنها، على صفحته الرسمية منشورا يعلن فيه إصابته بفيروس كورنا، وتقدم في انتخابات مجلس النواب قال فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما أستطعت وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب».
وتابع في منشوره: «أهالينا الأعزاء بدائرة بنها وكفر شكر.. أتقدم إليكم بوافر الشكر والتقدير والعرفان لما قدمتموه لي ولزملائي في التحالف والخروج للتصويت لنا باكتساح كما كان ظاهرا خلال يومي الاستحقاق الانتخاب».
وأضاف: «إخواني الكرام الأعزاء: شائت إرادة الله ولا راد لقضائه وإرادته أن أصاب باشتباه كورونا يوم الخميس 5 نوفمبر ودخلت العزل الطبي ونحن راضون كل الرضا بما يكتبه الله لنا.. وأدرت الانتخابات مع زملائي وإخواني وأهلي من داخل غرفة العزل الطبي، حرصا مني على عدم الاختلاط بكم وأكون سبب في إيذاء أيا منكم لأنني أحافظ عليكم بإخلاص مثل ما حافظتم على عهدكم معي.. وب لا إله إلا الله أنا بصحة جيدة الآن وفي طريقي للتعافي، وانا على يقين أن كل قضاء الله خير لي ولكم إن شاء الله..وأطمئنكم بأن مكتبي الكائن ببنها مفتوح وبه اولادي وعائلتي مستعدون لاي طلبات أيا كانت النتائج لحين أن يمن علي الله بالشفاء وأعود إليكم سريعا بأمر الله ونسألكم الدعاء».
وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجري تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجاري.
يُذكر أنه في النظام الفردي، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.
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