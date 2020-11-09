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البيان الإحصائى لدائرة قطور بالغربية: توقعات بالإعادة بين عبدالله الشيخ وفؤاد إبراهيم حسب الله

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أعلن المستشار محمد مجاهد اللجنة العامة بمركز قطور بمحافظة الغربية، حصول القائمة الوطنية علي 27231 صوتا بينما حصلت قائمة المستقلين علي 51842 صوتا.

 

وفيما يتعلق بالمقاعد الفردية، فأكد رئيس اللجنة، أن عدد المقيدين بالدائرة بلغ 239284، حضر منهم 101125 ناخباً، بينهم 6347 صوتاً باطلاً، و94778 صوتاً صحيحاً.

 

ووفقاً للأرقام، فمن المتوقع إجراء الإعادة على المقعد الفردى بالدائرة بين عبدالله احمد السيد الشيخ الذى حصل على  16354 صوتاً، و فؤاد ابراهيم عبدالعزيز حسب الله الذى حصل على 12205صوتاً.

 

وجاءت نتائج التصويت على المقاعد الفردية كالأتى:

هاشم محمد محمود عامر راضى 11257

سعد شاكر شلبى هجرس  6412

محمد عبدالقادر السيد الدماطى 9725

حسن شوقى توفيق النجار 6961

عدلى خميس  عبدالمولى خميس 1099

محمد حسن محمد الطنطاوى  375

محمد يوسف عبدالحميد العيارى   7438

مياده صلاح زكى الحو   948

هشام السيد السعيد البيلى   435

ايوب بدران ايوب البدوى   4097

فؤاد ابراهيم عبدالعزيز حسب الله   12205

شريف سعيد عبدالمعطى ابوالمجد   323

ابواليزيد عبدالسلام مخلوف رضوان      1152

محمد هلال عبدالحميد الكتامى   921

طارق عبدالرحمن محمد الشركسى   1026

سامح عدس  زكريا رجب   3960

عمرو بيومى سعيد السرحه   448

ابراهيم عبدالكريم ابراهيم عطيه   4007

خالد عزت محمود مصباح   5635

عبدالله احمد السيد الشيخ   16354

 

وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

 

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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