البيان الإحصائى لدائرة العريش: الإعادة بين عبدالعزيز مطر وصالح رياشات

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة أول العريش بمحافظة شمال سيناء نتائج التصويت، حيث أكدت حضور 44596 ناخباً، فيما كان عدد الأصوات الباطلة 3617 صوتاً، والصحيحة 42236 صوتاً.
ووفقا للبيان الإحصائى للدائرة، فمن المتوقع إجراء جولة الإعادة على المقعد الفردى المخصص للدائرة بين كلاً من عبدالعزيز مطر اسماعيل سالم الذى حصل على 11100 صوتاً، و صالح سلامه حسن رياشات الذى حصل على 6303 صوتاً.
وجاءت نتائج التصويت على المقاعد الفردية كالأتى:
عبدالعزيز مطر اسماعيل سالم 11100
محمد مدحت محمد رفاعى 1821
فايق العبد حمدان الخليلى 2250
صالح سلامه حسن رياشات 6303
محمد السيد سليمان على 3037
عبدالحميد عثمان حمدان ابوعتله 52
خالد عوده عبدالفتاح الشريف 258
ابراهيم سالم ابراهيم الكاشف 1017
احمد يونس احمد محمد 1719
محمد العبد محمد العبد 635
محمد احمد محمود احمد عبدالرحمن 441
عادل محمد على زناتى 584
عبدالناصر ابراهيم عبدالعزيز شعبان 129
علاء اجميعان عامر حماده عبيد 1069
ياسر حمدى احمد عرابى 6211
وائل محمد سليم احمد 1794
حسام شاهين منسى إبراهيم 1913
أنور سعيد محمود إبراهيم 711
ايهاب حسن عبدالوهاب احمد 2201
وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.
يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.
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