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البيان الإحصائى لدائرة العريش: الإعادة بين عبدالعزيز مطر وصالح رياشات

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أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة أول العريش بمحافظة شمال سيناء نتائج التصويت، حيث أكدت حضور 44596 ناخباً، فيما كان عدد الأصوات الباطلة 3617 صوتاً، والصحيحة 42236 صوتاً.

 

ووفقا للبيان الإحصائى للدائرة، فمن المتوقع إجراء جولة الإعادة على المقعد الفردى المخصص للدائرة بين كلاً من عبدالعزيز مطر اسماعيل سالم الذى حصل على 11100 صوتاً، و صالح سلامه حسن رياشات الذى حصل على 6303 صوتاً.

 

وجاءت نتائج التصويت على المقاعد الفردية كالأتى:

عبدالعزيز مطر اسماعيل سالم   11100

محمد مدحت محمد رفاعى  1821

فايق العبد حمدان الخليلى  2250

صالح سلامه حسن رياشات   6303

محمد السيد سليمان على   3037

عبدالحميد عثمان حمدان ابوعتله   52

خالد عوده عبدالفتاح الشريف    258

ابراهيم سالم ابراهيم الكاشف   1017

احمد يونس  احمد محمد   1719

محمد العبد محمد العبد   635

محمد احمد محمود احمد عبدالرحمن    441

عادل محمد على زناتى   584

عبدالناصر ابراهيم عبدالعزيز شعبان   129

علاء اجميعان عامر حماده عبيد   1069

ياسر حمدى احمد عرابى   6211

وائل محمد سليم احمد   1794

حسام شاهين منسى إبراهيم   1913

أنور سعيد محمود إبراهيم   711

ايهاب حسن عبدالوهاب احمد  2201

 

وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

 

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

 

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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