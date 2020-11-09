بعد رفضه الهجوم على النبي والإسلام أمام وزير الخارجية الفرنسي.. #شيخ_الازهر يواصل تصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # شيخ_الازهر بعد مقابلته وزير الخارجية الفرنسي رفضة الهجوم على الإسلام والمسلمين والإساءه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏وقف ‎#شيخ_الأزهر منذ بداية الأزمة مع ‎#فرنسا وقفة تليق ب ‎#الأزهر_الشريف وتوج ذلك برده الحاسم اليوم على وزير الداخلية الفرنسي، ولولا نجاح حملة ‎#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه12 ما قصد الوزير العواصم العربية لتخفيف حدة الغضب، فاستمروا في المقاطعة حتى تحقق أهدافها " و" شكرًا شيخ الأزهر كلام قوي ومحترم ورسائل محددة... إذا كنتم تعتبرون الإساءة للرسول حرية تعبير فنحن نرفضها شكلًا ومضمونًا.

الإساءة لنبينا مرفوضة وسنتتبع من يُسيء للرسول في المحاكم الدولية حتى لو قضينا عمرنا كله نفعل هذا الأمر.

ليس لدينا وقت ولا رفاهية للدخول في مصطلحات لا شأن لنا".

وقال آخرون: "‏موقف يُحسب لشيخ الأزهر ويُشكر عليه، وبهذه الطريقة والوضوح يجب مخاطبة المسؤولين الفرنسيين دون طبطبة ولين أو تلميح".

قال شيخ الأزهر: "الإساءة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرفوضة تمامًا، وسوف نتتبع من يُسيئ لنبينا الأكرم في المحاكم الدولية"‎#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه12 " و" ‏بارك الله في الإمام الجليل ‎#شيخ_الازهر في البيان الذي ألقاه مع مع وزير الخارجية الفرنسي ردا على الإساءة للدين الإسلامي والنبي تحت مايسمى حرية التعبير.. بيان رائع".