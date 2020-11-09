القائمة الوطنية تحصد 69 ألف صوت بسمنود مقابل 35 ألف لقائمة تحالف المستقلين

أعلن رئيس اللجنة العامة للدائرة السادسة بمحافظة الغربية ومقرها مركز شرطة سمنود نتائج فرز الأصوات، بنظام القوائم فى ثانى مراحل الانتخابات البرلمانية 2020، وبلغ إجمالى عدد المقيدين فى الانتخابات 258ألف و944ناخب، عدد من أدلوا بأصواتهم 118ألف و475ناخب، عدد الأصوات الصحيحة 104ألف و535صوت، وعدد الأصوات الباطلة 13ألف و340صوت.
وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 69ألف و507صوت، فيما حصلت قائمة تحالف المستقلين على 35ألف و28صوت.
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